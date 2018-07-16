Amber坦言「貧乳女生」的煩惱：「因為偏見，曾經為自己的身體感到羞愧」

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看來Amber真的要勇敢做自己了！ 她在IG上的這番發言，讓人好想為她點一萬個贊！

昨天，Amber在IG上用英文和韓文表達了對自己身材的態度：「長久以來，我一直因為他人的偏見而為自己的身體感到羞愧，也逐漸對自己的身體失去了自信。 只因為是女人，人們就認為我應該軟弱，於是我放棄了自己的野心和目標。 但從今以後，我不再是那樣的人了。 我會成為這樣的人：一直更加努力、變得更強，並且懂得愛這樣的自己，即使並不完美。 」



其實這不是Amber第一次吐露她對於身材的苦惱。 之前有網友留言問她：「你的胸部去哪裡了？ 」「為什麼女團裡會有男生成員？ 」「大家離有文身的女生遠一點。 」（小編寫到這裡忍不住翻白眼）Amber乾脆錄了個影片《Where is my chest？ 》，一次回應那些充滿惡意的調侃：



Amber在接受BBC採訪時也有談到這個問題，說自己會讀到成千上萬條不友善的留言，也說自己「曾經試圖去做社會要求她做的事，但卻感到更難受」。 不過同時，她也得知有很多人和她面對一樣的問題，希望能做些什麼以給他們帶去力量：



（圖源：Amber IG）

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