《孝利家民宿》太火也有罪！ 李孝利夫婦被迫搬出吉召裡 JTBC接手舊宅

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不堪私生活被打擾的李尚順李孝利夫婦最終選擇離開了濟州島吉召裡的家，而房子則被推出《孝利家民宿》的電視台JTBC購得。

據JTBC的工作人員透露，電視台處於對品牌的管理和對演出嘉賓的保護，在與李尚順李孝利夫婦協商後購入了位於吉召裡的房子， 而李孝利夫婦最終決定出售房子最大的原因就是私生活被嚴重打擾。

李尚順和李孝利在位於濟州島吉召裡的自己的家中拍攝了真人秀節目《孝利家民宿》第1、2季。 婚後鮮少露面的李孝利在節目中大展灑脫魅力，而李尚順的暖男形象也深入人心，節目播出後反響十分火爆。

但節目火爆的同時也帶來了負面影響，因私宅的公開導致不少遊客前來參觀，有人直接按門鈴、敲門，甚至無端闖入，嚴重影響到了夫妻二人的生活。 李尚順還在自己的SNS上表露私宅被當成旅遊景點以及連累周圍其他居民生活的不滿，懇請遊客自製。

然而李氏夫婦的痛訴並沒有起到任何作品，《孝利家民宿》兩季的成功反而讓民眾們對夫妻二人的私生活更加關注，最後逼得李尚順和李孝利不得不忍痛割捨住了多年的房子，最終由JTBC接手。 JTBC透露：「節目第一季播出後李孝利的家就曝光了，發生了私生活被打擾、安保等多個問題。 甚至有人會去敲門、闖入院子，這些都已經超出了我們的預料。 考慮到哪怕最後由其他人買下，也無法再拿來當住宅，又或者被用作商業用途都有可能損壞《孝利家民宿》的形象，我們最終達成協議買下了這座房子。 」]

「圖：《孝利家民宿》」

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