為什麼總是JIMIN！ 第三次遭到死亡威脅，黑粉宣稱將在LA演唱會動手！
明星 2018年7月13日 星期五09:39 Sani
這種針對防彈人身安全的威脅真的不是一次兩次了，所屬社一定要保護好孩子們啊！！
近日有海外網民PO文宣稱，要在9月5日防彈少年團赴美國LA開唱期間，在演出現場殺害JIMIN。 目前粉絲已將該帳戶舉報。
防彈所屬社BIG HIT也表示將全力保護成員：「公司也得知了這一狀況。 不論真假，對於威脅成員安全的行為將盡全力採取必要措施。 之前也做了嚴密的防備，類似事件沒有實際發生。 我們會持續關注並做好準備。 」
這是JIMIN第三次遭到暗殺威脅了。 第一次是去年4月在美國加州演出之前，第二次是今年5月有人威脅稱，將在9月16日的美國德克薩斯公演中進行槍支射擊，還在網上PO出槍支照片，令人憤怒又擔心。
雖然JIMIN本人曾經表示他對這類威脅並不太在意，令人很佩服他的內心強大，但還是謹慎為妙啊！
防彈少年團今年5月18發行了第三張正規專輯《LOVE YOURSELF 轉》，將在8月25和26日舉辦首爾演唱會，隨後赴北美、歐洲等地展開世界巡演。 希望公司和警方做好完善的對策，一定要保護好成員們的安全啊！！
（圖源：KSD，防彈少年團Twitter）
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