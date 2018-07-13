「你們留意得到嗎？」最近熱播劇男主朴敘俊、李相侖、張基龍的童演都是他！
明星 2018年7月13日 星期五08:15 ZJM
《火星生活》、《疑問的一勝》、《名不虛傳》等劇都有他的身影，他的最新作品是李昇基&秀智的《Vagabond》！
2009年出生的Moon Woojin（문우진）今年9歲，但已經參演多部電視劇，而且好幾部都是演男主的兒童時期，目前IG粉絲數有一萬六千人。
他也是男神收割機啊~ 和眾多著名演員合作&合照！
而且最近熱播的《金秘書為何那樣》、《想暫停的瞬間》、《過來抱抱我》的男主都是Moon Woojin包攬了。
在《金秘書為何那樣》裡演朴敘俊的兒童時期。
在《想暫停的瞬間》演李相侖的兒童時期。
在《過來抱抱我》演張基龍的兒童時期。 （更多人知道張基龍的童演是南多凜，兩人演的年齡段不同）
也是去年穿越劇《名不虛傳》男主金南佶的童演！
也是《入贅丈夫吳作鬥》男主金剛於的童演。
如果還想感受一下這位童星的演技，可以看一下《火星生活》裡的片段，推薦第2個和第4個片段↓
小編內心：比起演《金秘書為何那樣》小英俊時的髮型，還是之前的順毛更帥點~ 小童星演技不錯，看來也是男神潛力股！期待他的最新作品《Vagabond》~
圖：IG wj_2009、child_actor_
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