趙權、鄭珍雲慶祝2AM出道10週年！想要盡快讓大家看到四個人在一起的模樣！
明星 2018年7月12日 星期四13:44 Yuan
由李昶旻、林瑟雍、趙權及鄭珍雲組成的2AM在2008年7月11日以《這首歌》出道，今年也是他們出道10週年。
雖然現在他們都沒有在同一間公司，不過2AM並沒有解散，之前也透露過：「只要4人有意向隨時都可以重組。」成員們更一直維持著好感情！
鄭珍雲也和趙權一起到地鐵站拍了10週年應援看板的認證照，而鄭珍雲發文寫下：「真的很感謝大家，這麼快就已經10年了真的很肉麻啊！這段時間裡一直在我們身邊給我們應援真的很感謝，以後也拜託啦！這次的照片是和權兒哥一起拍的，哪怕是更早一天也想要盡快讓大家看到四個人在一起的模樣，到那時候為止會努力進行個人活動的。」
11日，趙權也發文寫道：「2AM10週年，2008《這首歌》出道，謝謝大家，I LOVE YOU IAM。」另外，趙權將在8月6日以現役身份入伍，所屬社CUBE日前也表示：「趙權本人希望低調入伍，因此決定不公開入伍地點和時間。」
（圖：IG@jinwoon52、IG@kwon_jo）
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