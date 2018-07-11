金知碩、全昭旻有望合作tvN新劇《頂級明星柳白》！預計11月首播
韓劇 2018年7月11日 星期三11:36 JiaJia
「腦性男」金知碩和「瘋孩子」全昭旻有望合作tvN新劇！故事大綱為一位巨星因為闖了大禍，而被流放至偏遠島嶼，並與當地村民一起度過的治癒故事，感覺會很有趣～
有線台tvN將推出首部週五電視劇《頂級明星柳白》（暫譯），金知碩和全昭旻分別收到男、女主角出演提案。
若確定出演，金知碩將飾演演員兼歌手「柳白」，偶像組合出身的他後期轉為演員並獲得成功。但他是位嚴重的「自我中心主義者」，完全不顧及別人的感受；全昭旻則有望飾演「吳江順」，她住在必須航行10小時、經過6個小島才能到達的偏遠小島，並在島上經營超市，是一個停留在1980年代尚未完全開發的復古島嶼。該部作品預計於11月迎來首播。
另外，兩位藝人雖然是演員，但在綜藝方面也大放異彩。金知碩出演tvN《腦性時代：問題男子》，獲得許多觀眾喜愛。
而全昭旻則在去年（2017年）加盟SBS《Running Man》，有著活躍的表現，更有「瘋孩子」、「瘋昭旻」之稱。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論