「金秘書」朴敏英的穿衣風格有定式，get到就算賺到啦！

「金秘書」朴敏英的穿衣風格有定式，get到就算賺到啦！

Beauty   2018年7月11日   星期三08:50   ZJM  

生活中沒有副會長，那就老老實實跟著提升穿衣品味吧~

＝＝＝＝＝＝＝＝職場OL裝＝＝＝＝＝＝＝＝
朴敏英身穿的職場OL裝，幾乎都是純色配純色，襯衫配高腰包臀裙的搭配，簡約又大方。 搭配高馬尾，更顯幹練俐落。

正因為是純色配純色，所以這些OL裝都是可以參考的色彩搭配。 同色系的上下裝給人的感覺更為柔和。

立領襯衫多了一分硬朗的氣質，領結領口的襯衫則更嫵媚優雅。

如果不喜歡太朴素，又對花哨有負擔，那就非常適合有小細節設計的服裝，低調地透露時尚感。

＝＝＝＝＝＝＝＝新人裝＝＝＝＝＝＝＝＝
如果說這些展現了成功職場女性的成熟穩重，那麼九年前的新人裝則突顯出職場新人的青澀稚氣。

＝＝＝＝＝＝＝＝休閒裝＝＝＝＝＝＝＝＝
在朴敏英家裡的戲份，更能展現朴敏英的平易近人。 淡色的休閒裝搭配披散的長髮，給人舒適親近感。

認真追劇的我們肯定對她穿的針織開衫也有印象。 這種單薄的針織開衫最適合換季期穿，用來防風保暖，又不會太有負擔。

＝＝＝＝＝＝＝＝約會裝＝＝＝＝＝＝＝＝
朴敏英穿約會裝的時候是最突出女性魅力的時候啦~ 褶飾、碎花、吊帶、抹胸都是彰顯女人味的元素。

Get了朴敏英的寶典，說不定我們的戀愛運、事業運也會跟著順利呢~？ （快搖醒我... ）

圖：tvN drama

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留言/評論
  • Mavis Ko
    時尚的完成度，絕對就是臉和身材。
    2小時前
  • Tin Chen
    朴敏英在這齣的衣著都很有質感，美美的又超有氣質😍
    2小時前
  • NgIce Ng
    首先要有這樣的身形....
    2小時前
  • Ah Chen
    不管get不get 到，首先得换张脸微整或大整，不然穿什么都没用
    2小時前
  • 李佳真
    敏英歐尼真的很適合！
    2小時前
→更多留言...(11)
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