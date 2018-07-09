「金秘書」朴敏英的穿衣風格有定式，get到就算賺到啦！
Beauty 2018年7月11日 星期三08:50 ZJM
生活中沒有副會長，那就老老實實跟著提升穿衣品味吧~
＝＝＝＝＝＝＝＝職場OL裝＝＝＝＝＝＝＝＝
朴敏英身穿的職場OL裝，幾乎都是純色配純色，襯衫配高腰包臀裙的搭配，簡約又大方。 搭配高馬尾，更顯幹練俐落。
正因為是純色配純色，所以這些OL裝都是可以參考的色彩搭配。 同色系的上下裝給人的感覺更為柔和。
立領襯衫多了一分硬朗的氣質，領結領口的襯衫則更嫵媚優雅。
如果不喜歡太朴素，又對花哨有負擔，那就非常適合有小細節設計的服裝，低調地透露時尚感。
＝＝＝＝＝＝＝＝新人裝＝＝＝＝＝＝＝＝
如果說這些展現了成功職場女性的成熟穩重，那麼九年前的新人裝則突顯出職場新人的青澀稚氣。
＝＝＝＝＝＝＝＝休閒裝＝＝＝＝＝＝＝＝
在朴敏英家裡的戲份，更能展現朴敏英的平易近人。 淡色的休閒裝搭配披散的長髮，給人舒適親近感。
認真追劇的我們肯定對她穿的針織開衫也有印象。 這種單薄的針織開衫最適合換季期穿，用來防風保暖，又不會太有負擔。
＝＝＝＝＝＝＝＝約會裝＝＝＝＝＝＝＝＝
朴敏英穿約會裝的時候是最突出女性魅力的時候啦~ 褶飾、碎花、吊帶、抹胸都是彰顯女人味的元素。
Get了朴敏英的寶典，說不定我們的戀愛運、事業運也會跟著順利呢~？ （快搖醒我... ）
圖：tvN drama
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