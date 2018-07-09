終於確定了！ 宋慧喬&朴寶劍出演《男朋友》 有望下半年tvN播出
韓劇 2018年7月9日 星期一10:29 Sani
之前一直有關於主演人選的傳聞，這次終於由製作公司出面確定了！
7月9日，電視劇《男朋友》製作公司正式宣佈：「演員宋慧喬和朴寶劍最終確認擔任《男朋友》的主演，目前正在準備前期工作，目標2018年下半年播出。 」
劇中，生活枯燥的財閥家前妻車秀賢，與平凡卻幸福的純真青年金振赫在異國偶然相識，發展出一段無比美好卻也無比悲傷的戀情。
宋慧喬飾演車秀賢，是國會議員兼首爾市長的女兒，擁有雪花一般的美貌和高傲。 大學畢業之後馬上結婚，嫁給了大企業的次子，為幫助爸爸而犧牲，但生活單調枯燥，最後和財閥離婚。
朴寶劍飾演金振赫，生活平凡、沒有什麼突出之處，但卻懂得珍惜平凡中的幸福。 因為投履歷屢投不中，於是拿出打工所存下的錢，開始為期一年的海外旅行，並在旅行中遇到一個女生。
兩位演員都是備受矚目的言情劇實力派，宋慧喬在《太陽的後裔》之後2年回歸小螢幕，朴寶劍也是在《請回答1988》、《雲畫的月光》之後 時隔2年接拍新劇。
這部劇的製作班底也足夠亮眼：編劇是電影《七號房的禮物》、電視劇《戲子》等的劉英雅作家，導演是電視劇《嫉妒的化身》、《天使之眼》的朴信宇導演，製作公司是《金秘書為何那樣》、《名不虛傳》、《她很漂亮》、 《主君的太陽》的Bon Factory，正在討論今年下半年由tvN播出。
（圖源：KSD）
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