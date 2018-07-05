2018年韓國小姐新出爐！但觀眾們卻只想Pick 52歲的她

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2018年韓國小姐選拔大賽落下帷幕，最終由「京畿小姐」身高173釐米，今年23歲的金秀敏摘得桂冠，成為2018年韓國小姐冠軍-「真」，並獲得1億韓元（約合60萬元人民幣）獎金。

金秀敏稱得上才貌雙全，不僅容貌姣好，還是個不折不扣的學霸，正就讀於美國賓夕法尼亞州狄金森學院國際經營學專業。 她的志向不是做明星，而是想成為一名國際部記者。

新一屆韓國小姐雖美，但卻被被52歲的前韓國小姐秒殺，她就是金成鈴。1988年，金成鈴獲得了第32屆韓國小姐冠軍，然後開始了她的演員生涯。 當天金成鈴作為組委會評委登台，一襲深軍綠色摸胸晚禮服突顯纖細身材，雖然已經52歲，年紀大了參賽選手們近2倍，但優雅與氣勢絕對無人能比，難怪不少觀眾表示「只有金聖玲有韓國小姐真正的氣質」、「 明明是嘉賓，但我只想選她」等。

韓國小姐(MISS KOREA)是一年一度在韓國舉辦的韓國小姐選美大賽，自1955年第一屆舉辦至今。 比賽分為真、善、美三個競賽選拔部分。 三個競賽部分分別選出冠亞季軍。 「真」小姐為最高榮譽，是真正的「韓國小姐」。

「圖：網路」

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