SEVENTEEN 最新概念照溫暖曝光 回歸後立刻登上《Idol Room》！
KPOP 2018年7月5日 星期四09:15 施乃琪
一轉眼間即將回歸的 SEVENTEEN 就公開雙版本的成員概念照了，整整 26 張畫報 Carat 都收藏好了嗎？
SEVENTEEN 在昨天（4 日）和今天，接連為第五張迷你專輯〈YOU MAKE MY DAY〉釋出兩個版本的個人概念照，率先登場的是清淡居家風的 “MEET” 版，溫柔乾淨的畫面充滿撫慰心情的效果：
今天釋出的則是染上暖夏色調的 “FOLLOW” 版畫報，SEVENTEEN 成員們襯著的輕柔搖曳的花穗，就像一幀幀青春電影裡的畫面：
隨著 SEVENTEEN 正式邁入回歸預備階段，綜藝通告當然也接連湧入。目前 SEVENTEEN 第一個安排登上 JTBC 的《Idol Room》，最近就會完成錄影，節目預定於 17 日播出，正好就是 SEVENTEEN 回歸的隔天哦！千萬別錯過直播啦～
（照片來源：Pledis Entertainment）
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