讓偶像陪你漫步在雨季！韓國 7-11 開賣東方神起、Red Velvet 雨傘
KPOP 2018年7月5日 星期四09:00 施乃琪
還記得韓國 7-11 去年推出過 EXO 傘與儲值卡嗎？現在東方神起和 Red Velvet 傘也要相繼上市了，這年頭的實用周邊簡直買不完！
由樂天集團子公司 Korea Seven 經營的韓國 7-11 便利商店，最近和娛樂圈龍頭 SM Entertainment 攜手推出了以東方神起和 Red Velvet 為主題的雨傘。
東方神起傘是便於攜帶、收納的三段摺疊式雨傘，傘面設計呼應著正規八輯〈New Chapter #1 : The Chance of Love〉裡使用的嶄新 logo，黑、白兩款看起來簡約又帥氣；而 Red Velvet 傘則是能直接看見雨點、洋溢唯美風情的透明雨傘，印上滿版的英文 logo 既吸睛又青春。
這兩款雨傘的韓幣售價分別為 18000 元和 9900 元，換算成台幣都 500 元有找，仙后和 ReVeluv 不妨考慮看看囉！
（照片來源：Korea）
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