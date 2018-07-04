[有片]《妙探事務所》也有《與神同行》的他 李光洙沉默有禮得人疼

由權相佑、成東鎰（成東日）與李光洙所主演的《妙探事務所》，截至目前為止在韓國上映成績已直逼300萬觀影人次，而之前李光洙也兌現了200萬的公約，得到廣大韓國觀眾好評的《妙探事務所》也將於7月6日在台上映。
《妙探事務所》描述英勇市民漫畫店老闆姜大萬（權相佑 飾）與留職停薪中的警察盧泰洙（成東鎰 飾），他們決定追求自己的夢想，合開一間偵探事務所，但等不到任何委託上門，生活費的壓力讓他們苦不堪言。有一天委託者帶著5000萬韓元上門，兩人聯手了私人網路偵探鍾斯（李光洙 飾），究竟他們是否能順利解決第一個案件呢？
三位演員還特地為台灣觀眾錄製問候影片：
這部電影中令人驚豔的還有許多熟面孔，包括警隊新來的做事一板一眼的權隊長，就是《與神同行》中的弟弟金東旭，除了期待他在續集的演出，大家也可以先看《妙探事務所》囉！另外還有好久不見的孫淡妃，飾演一位拳腳功夫了得的女事務長，美貌與功夫兼備。更有《一日三餐》中的光奎哥，增添了許多電影的趣味。
一看見成東鎰怎麼能少了李一花？成東鎰繼電視劇《請回答》系列三部曲後，在《妙探事務所》中再度與李一花搭檔演出夫婦，展現非比尋常的默契，成東鎰更幽默地說：「如果睜開眼李一花不在，好像就會覺得很奇怪。我跟李一花牽手的次數，似乎比我牽我妻子的手的次數還要多。」另外也找來了《請回答1988》中演出德善弟弟的崔勝元，讓大家再度想起那部電視劇的畫面。
權相佑從電視劇《推理的女王》到電影《妙探事務所》，連續接演推理劇的結果，似乎也影響了權相佑的日常生活，他表示：「我開始對身邊的人產生懷疑。」成東鎰還故意開玩笑說，權相佑特別愛追蹤老婆的行程吧！權相佑也特別稱讚李光洙的彬彬有禮，平時非常沉默寡言，喝醉時更安靜，作為前輩相當期待李光洙之後的表現。
《妙探事務所》將於7月6日在台上映。
素材提供：車庫娛樂
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