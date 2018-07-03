LOVELYZ 今夏行程滿滿　時隔兩年半的粉絲見面會月底登場！

LOVELYZ 今夏行程滿滿　時隔兩年半的粉絲見面會月底登場！

KPOP   2018年7月4日   星期三09:57   施乃琪  

日前才剛正式發行新歌「一片夏日」的 LOVELYZ，也要在這個夏天久違地和粉絲相見歡了，Lovelinus 快記下搶票時間吧！

LOVELYZ 將在這個月的 28、29 兩天，在獎忠體育館舉行粉絲見面會《2018 Lovelyz Fan meeting-L O V E L Y D A Y 2》，第二次正式和國內粉絲相見歡。

距離 LOVELYZ 上一次在國內舉行見面會已經相隔兩年半，當時不過短短五分鐘鎖有門票就銷售一空；今年她們不止舉行了出道後的第一次專場演唱會，在 4 月發行迷你四輯〈治癒〉後，最近又帶著新歌火速回歸。 

久違地舉習見面會的 LOVELYZ 成員都非常期待，《2018 Lovelyz Fan meeting-L O V E L Y D A Y 2》也準備於韓國時間 6 日晚間八點在 MelOn Ticket 搶先開放官方會員購票，9 日同一時間則會全面開賣，祝 Lovelinus 都搶票順利囉！


（照片與影片來源：Woollim Entertainment）

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