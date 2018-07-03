韓劇 我的大叔나의 아저씨–遲來的分享

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（劇雷，慎入）都完結一段時間了，才動筆分享收看《我的大叔》心情。或者因這劇太揪心，導致不知從哪說起？

《我的大叔》到現在大大小小的社群裏，還是有人在推薦，甚至逛書局時還聽到廣播主持人大推這部療癒劇。其實，戲裏的暴力、偷情、竊聽都是不對的，尤其暴力和竊聽都有刑責。偏偏這幾項是劇情所需要件，不竊聽，李至安如何知道朴大叔的內心世界？不暴力如何強化李至安生活的困窘？不偷情怎趁出朴大叔婚姻給他的創傷？而這些情形的確是社會現象，確實發生在我們的生活上，不是嗎？！



「人生像內力與外力的對抗，不管發生什麼事，只要內力很強大就能撐過去。我以為是我的東西、我以為支持我的東西，其實好像不是我真正的力量。」

劇中朴大叔用了建築原理來說明只有強大的內心，才能撐過生活的波折，但這支撐的力量又不像是自己所擁有的。細看劇中的所有角色人物的人生，幾乎都是為別人而活。所以朴家大哥和小弟一直叮嚀朴大叔不要失去工作，儘管朴大叔也鼓勵至安不要為別人而活，他自己卻是為家人、妻小而活。直到公司高層派系內鬥，生活中出現了派遣人員李至安，才有了一連串變化。



每個人都需要被瞭解，一旦被瞭解，心結也就開了。就像光日從音檔聽到朴大叔說到他也是受傷的孩子、辛苦了，整個心防都崩解了，才會把所有音檔寄給朴大叔。不只至安和朴大叔的互相治癒，每個連結角色都是一個互相療癒的關係，就像朴大哥把為了圓三兄弟扮英雄本色夢想藏的私房錢拿出來替至安奶奶辦了場風光葬禮，call來社區大叔們來弔唁，在在都是人與人間互助的一種療癒。



「人與人的相遇是珍貴的緣份，好好的活著，就是對幫助你的人，最好的回報。」這是至安奶奶留給至安的話。

「人都有治癒自己的能力。」這部劇太多打心的台詞，只能摘取一、二。

最後朴大叔並沒離婚，而是一年後和至安再次重逢，好像為感情留下開放的想像伏筆，不曉得這樣的結局好不好？至少不是千篇一律的以愛情為終結。一旦明確了至安和朴大叔之間有愛情成份，描寫朴大叔身上的人性善舉、純粹的相濡以沫情感就削了力量。曖昧不明反而是最適合的句點。



無論生活再累、再辛苦，請記得我們不是一個人活著。只要你願意微笑、伸出手，沒有人是孤島，除非你禁錮了自己。

『人們普遍認為美好對每個人來說是不一樣的，但它總是被期望和欣賞著。美好是地球上的天堂的狀態。美好可以是神聖靈感的藝術。它可以是大自然。它可以是一個善舉。它可以是純脆的、真誠的服務。它可以是單純的給予。它可以是存在。它可以是一種愛、連接、接納或仁慈的感受。』分享一篇靈性文章做為這文的結束。20180703

#韓國偷情已經除罪化了

#朴家三兄弟的好感情是少見的

#大哥和小弟的線也是很多要說的

#李善均大叔的內心戲很能帶動李知恩

#李知恩演技完全被激發出來了

#再看一次，也不嫌煩

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