副會長不會談戀愛沒關係～有社長傳授的「戀愛學概論」！

有了社長的金玉良言指點，「戀愛菜鳥」副會長越來越會撩妹啦！
❤1.倦怠期就像淤青的蘋果❤
去掉淤青的部分，再吃就ok的，但嫌麻煩，先吃好的蘋果。 可是在這樣壞掉的狀態下，和其他蘋果放在一起，會變成怎樣？ 到時其他蘋果也會跟著壞掉。 所以要在更加腐爛之前，通過對話，尋找突破口！
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❤2.一步一步來❤
突然這樣進攻，誰會喜歡呢？ 我們為了收購酒店，是怎麼做的？ 配合又調節，傾注全部誠意嘛！ 但是你昨天難道不是這些過程一點都沒有地直接想收購微笑秘書嗎？
完全不知道我們微笑秘書想要什麼，甚至不是要談戀愛，而是要結婚！ 一步一步來，當然是先談戀愛。
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❤3.要吃碗拉麵再走嗎？❤
女人問「oppa，要不要吃碗拉麵再走？ 」這樣就是「吃拉麵的話，就是和我交往？ 」我喜歡你的意思。
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❤4.表白要迅速❤
既然下定決心，就快點說出來，女人們最討厭男方磨磨蹭蹭不告白。
❤5.感到對不起，就說「對不起」❤
你問我感到對不起要怎麼說？ 那有什麼難的，直接說「對不起」就行了唄！
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❤6.打算曖昧到什麼時候？❤
現在立馬去抓住金秘書，金秘書和你總不能一直曖昧下去嘛，互生情愫又沒交往的階段，不是曖昧，還有什麼詞語可以替代？
快去，快點去然後傳達你的心意，去爭取，你可是李英俊！ 加油！
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❤7.脫掉內心的內褲❤
所謂戀愛是雙方赤誠（赤裸）相待。 兩人說好了同時脫掉衣服，如果對方脫光了，而我穿著一條內褲，對方該感到有多麼丟臉痛苦。 會想我都豁出去，脫光了，那傢伙為什麼沒脫光。 能不感受到背叛感嗎？
所以讓你連內心的內褲也脫掉。 如果想隱瞞什麼，先脫光了再開始才是對對方的禮貌。
感謝閱讀朴社長撰著的《戀愛學概論》，購買諮詢請參考→《金秘書為何那樣》:P
圖：tvN drama
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