《RM》這會不會是史上最刺激的「桶叔叔」？連觀眾也不自覺緊張起來啊！

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（雷）小編看這一段的時候…也和「戰慄旅行團」一起緊張、尖叫！（大笑）這個真的太刺激了，究竟是哪幾位接受「Wing Walking」的懲罰呢？



SBS綜藝節目《Running Man》於上週日（1日）播出「家族團遊計劃」，「豪華旅行團」和「戰慄旅行團」分別前往瑞士和英國。

但是，天氣是不是要互換一下？豪華旅行團的壞天氣、戰慄旅行團的好天氣，不曉得是「臭手」的威力還是「綜藝神」在幫忙…號稱晴朗的瑞士居然下起大雷雨，而總是陰雨綿綿的英國居然迎來大晴天？一邊是無法玩得盡興，另一邊是必須硬著頭皮、完成懲罰任務…

「戰慄旅行團」做了許久的心理建設，終於到了一決勝負的時候！大家都在祈禱著：「不要是我、不要是我」，李光洙是第一輪的第一個，一直有著「臭手」之稱的他躲過第一次「災難」。



但是，在李光洙之後的李多熙，往「桶叔叔」的身上插下一刀後，桶叔叔就跳出來了…



第一位要去「Wing Walking」的李多熙…



經過一連串的刺激和緊張感，李多熙之後，是李光洙、劉在錫當選懲罰的人。

這還不是結束，節目組又把「Wing Walking」分為三個Level，分別是基礎、進階和終極版。又到了命運的時刻，三人決定用猜拳選出最贏的，然後由最贏的那位決定誰先去抽取卡片。劉在錫猜拳成為最贏的人，要李多熙先抽取卡片，李多熙拿到「進階版」。之後，讓李光洙再去選取卡片，而劉在錫拿剩下的那一張。就這樣確定下來了！劉在錫是基礎版，李多熙是進階版，李光洙則是最可怕的終極版。

劉在錫先上了！臉被風吹到變形、害怕的眼睛都睜不開，但他還是想留下「人生照片」，在飛機上把手張開，並大喊：「自由、自由！」（雖然聽不太清楚…）看到這樣的劉在錫，夥伴們以為他終於不再害怕了，其實根本不是，嚇得要命的總是在飛機上的那個～

下一集就該李多熙和李光洙了…基礎版的就這麼可怕了，那麼往上的Level又會是什麼場景呢？（抖）

（圖片、影片來源：SBS《Running Man》）

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