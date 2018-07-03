「用聲音療癒大眾」EXID 率智專屬廣播節目《率智的 VOICE》第二季明日開播！
KPOP 2018年7月3日 星期二14:58 施乃琪
EXID 隊長率智的個人廣播節目明天就要開播第二季了，真的很高興聽見率智的消息，也希望今年內能迎接她順利歸隊！
Banana Culture 本這週伊始就宣布，率智在 NAVER V LIVE 官方帳號上播出的廣播節目《率智的 VOICE》第二季即將於 4 日登場。
《率智的 VOICE》在去年 11 月首播，雖然率智因為健康問題還不適合參與 EXID 活動，但努力想和大眾互動的她仍透過這種方式分享近況；粉絲就算聽不見率智的現場演唱，還是能聽見她療癒又溫暖的聲音。
另一方面，最近 EXID 搶先在日本舉行了出道 showcase，率智也打電話到現場問候粉絲。
想念率智的話，千萬別錯過韓國時間每週三晚間八點播出的《率智的聲音》第二季囉！在那之前，就先來回味她今年重新灌錄的個人歌曲「夢中」吧～
（照片與影片來源：Banana Culture、soul.g_heo）
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