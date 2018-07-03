BIGBANG 勝利終於敲定發片日期！「不會丟成員們的臉」
KPOP 2018年7月3日 星期二12:16 施乃琪
即將發行新專輯的 BIGBANG 老么勝利即使隻身出擊也不忘哥哥們，這樣的他當然不會丟成員們的臉，也一直是 VIP 的驕傲啊！
YG Entertainment 今天（3 日）上午在官方網站上公開了勝利的發片預告畫報，宣布他將於 20 日推出首張個人專輯〈the great Seungri〉，新歌 MV 也在今天開拍。隨後勝利也在自己的 Instagram 上表示：「日期出來了，是 7 月 20 日，只剩兩週。」
「已經準備好了，當然要好好地發揮實力對吧，」身為現在唯一能自由活動的 BIGBANG 成員，勝利更說：「我不會丟成員們的臉的 #BIGBANG」。
當然在發行專輯之外，勝利也早已準備好豐富的個人行程，
下個月4、5 兩日就會在首爾獎忠體育館舉行首場個人演唱會《Seungri 2018 1st Solo Tour [The Great SEUNGRI] in Seoul》啦！
（照片與影片來源：YG Entertainment、seungriseyo）
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