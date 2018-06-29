[好片推薦]《燃燒烈愛》用眼睛也要用心體會的神祕 影帝+大師導演的組合

這一部由大師導演李滄東與青龍影帝劉亞仁呈現的作品《燃燒烈愛》，雖與坎城影展獎項擦身而過，但在場外卻創下最高得分紀錄，讓全球電影人與觀眾們盛讚，這部電影究竟有什麼樣的魅力？
《燃燒烈愛》是李滄東改編村上春樹的《燒穀倉》作品，不過導演卻在電影中改變了許多人物設定、相遇場景、後續劇情發展等等，保留的幾乎只有一個重點訊息－「啞劇」。劇中的女主角海美（全鍾淑飾）說自己學習著啞劇剝橘子，“不是要以為這裡真的有橘子，而是要忘記這裡沒有橘子。”此處保留原著的描述，已暗示這部電影的調性，介於我們以為存在與忘了不存在的模糊地帶。
以角色來看，主角李鍾秀（劉亞仁飾）以一個送貨員登場，與其說看起來有點傻愣愣，不如說他其實不太知道要用什麼態度來面對這個世界，總說著自己是正在準備的作家，但因為感到迷惘而無法下筆。這應該是因為他的自尊心太強，而給只能打著零工的自己以及陌生人的一個說法。
當鍾秀遇見了自稱小時玩伴的海美，似乎臉上多了笑容，但當海美從非洲帶回一位旅伴富家子Ben（史蒂芬元飾），卻讓極度敏感的鍾秀失去了笑臉，看著自己破舊的貨車與對方的名貴跑車，他知道自己與Ben是兩個世界的人，在海美面前卻要裝作大方，壓抑著憤怒情緒的表現，讓導演大讚除了劉亞仁外無人能勝任。
海美也是一位謎樣的女子，在店家促銷活動中擔任臨時小模，一遇見鍾秀就裝熟，宣稱自己整形了所以跟以往長得不一樣，口中所描述的家鄉與過往，對鍾秀來說似乎都很陌生，究竟存在還是不存在？但她的主動讓鍾秀對她沒有一點懷疑，甚至全心投入愛上她，從海美的言行舉止看來，跟時下年輕女生沒兩樣，輕易就勾搭上男子，對情感也無所謂的忠誠度，過著有今天沒明天的生活，但內心情感面十分脆弱，一提到就開始流淚，甚至希望自己沒有存在過，聽起來她在這世界的存在非常卑微且感到被忽視。
Ben這個角色是標準富家子弟，沒有特別從事什麼工作，每日遊手好閒，不過帥氣外表、名車與豪宅就足以吸引許多女性，在劇中的鍾秀與Ben是兩極化的大反差，也表達出韓國社會上的出身階級不平等。家中有錢的靠爸族，每天過得舒適隨意把妹，甚至有偏差想法認為自己能為所欲為，在社會低階層的人即使再努力也無法致富，年輕人看不見未來的希望，只能渾渾噩噩過日子。劇情走向越來越神秘，Ben透露了自己不為人知的祕辛，令鍾秀開始懷疑是否海美的消失與Ben高度相關，於是時時刻刻跟蹤著Ben。
三人之間的相處始終有著一股微妙的氣流，海美究竟是誰的女朋友？為何海美人間蒸發？最後的結局就是情感面的大爆發，所謂《燃燒烈愛》也是因鍾秀愛到極致而導致最後的結果，他有掌握Ben的犯罪證據嗎？只憑一只非常常見的廉價手錶就認為Ben有問題？還記得鍾秀時常來到海美家來懷念過往的溫存，並且拿出了筆電開始自己的寫作，這些後續發生的事情只存在於他所杜撰的小說中嗎？
李滄東導演運用許多暗示與隱喻，希望觀眾們都能以自己的方式來解讀，他不設限框架，甚至連他自己也沒有一個完美的正確答案，所以李滄東表示他只是用自己的方式說了這樣的故事，希望大家各自體會出不同的感受。《燃燒烈愛》於6月29日正式在台上映。
素材:華聯國際
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