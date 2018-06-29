CRUSH亞巡香港站媒體見面會：即席清唱經典《Beautiful》

今晚將舉行首個亞洲巡演 (香港場) 的CRUSH於昨天（28日）傍晚，特意率先出席「CRUSH ASIA SHOWCASE in Hong Kong」媒體見面會跟大家見面。
CRUSH一出場先以簡單廣東話「大家好，我係CRUSH」作自我介紹，又與現場觀眾甜說「我好掛住你」，甫出場已把氣氛炒熱。CRUSH透露自己為演出準備了很多，又揚言將會有專屬香港場的驚喜舞台，希望能為香港粉絲帶來難忘回憶。作為韓國新堀起的音樂創作人，CRUSH已創作不少出色作品，例如拿下了Billboard世界歌曲排行榜第三名的《Bermuda Triangle》；而當被問及創作靈感來源時，CRUSH表示自己很喜歡聽80、90年代的騷靈音樂，更會從中找到靈感。
其後，當司儀談及CRUSH之前為人氣韓劇《孤單又燦爛的神 – 鬼怪》主唱OST《Beautiful》一曲而紅遍亞洲時，CRUSH更為現場觀眾即席清唱表演，使台下粉絲聽得如癡如醉，亦不禁驚嘆CRUSH的超強唱功！而為答謝粉絲們的熱烈應援，CRUSH準備了親筆簽名專輯送贈粉絲，該專輯更是不作發行的非賣品，讓其他在場粉絲羨慕不已！
另外，CRUSH亦在問答環節中回應了媒體問題，透露下張專輯預計於7月份推出，而且當中更會收錄與其他歌手合作的歌曲；而談及代表作，除了人氣OST《Beautiful》，CRUSH認為他四年前發行的首張專輯《Crush On You》亦具代表性。
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