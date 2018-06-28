《偶像運動會》今年中秋也跟大家見面！只希望大家都平安完成錄製啊~

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每年都受人詬病，但每年都跟大家相見的節目...... 就是《偶像運動會》了吧？！

昨日有消息稱，MBC《偶像運動會》中秋特輯已經開始拍攝的佈景工作，擔任導演的是曾執導《無限挑戰》、《Radio Star》、《能力者們》的朴昌勳pd，隨後MBC也證實了這一消息。

《偶像運動會》第一次與大家見面就是2010年的中秋特輯，此後已經發展成MBC的照排節目之一。 然而，因為時常導致愛豆受傷，而且錄製時間超長、挑戰體力極限，加上Yura還曾爆料不少愛豆都會在現場眉來眼去...... 不難理解，不少粉絲都多次要求過停止這個節目。



不過近年來節目組開始有所改變，不僅廢除了危險度較高的專案、增派醫護人力，還從今年春節特輯開始增加保齡球等新專案，受到好評，收視率也一直維持在5~6%。 目前的比賽專案包括競走、保齡球、射箭、韻律體操、有氧體操等各人及團體專案。



而且，《偶像運動會》也是很多新人「出頭」的絕佳機會，經典例子就是宇宙少女的程瀟！ 既然不能避免跟這節目相見，那就希望能有更多新人能借此機會被大家看到吧！



（圖源：MBC）

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