《Produce 48》對C位宮脇咲良的「恐怖剪輯&善意剪輯」
綜藝 2018年6月29日 星期五09:45 ZJM
聽過Mnet的惡魔剪輯，這次說說恐怖剪輯和善意剪輯~
在上周播出的EP.2中，在等級再次評價環節，宮脇咲良展示了《PICK ME（是我的）》的舞蹈。
中途穿插了另外一位練習生點頭讚許的鏡頭，而恐怖的是，右邊就是宮脇咲良... 構圖只放了宮脇咲良的半邊臉，感覺更加陰森了...
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在早前公開的《PICK ME（是我的）》集體舞台中，宮脇咲良多次跳錯。 比如下面這個鏡頭，是全體練習生先全部停止，然後從後往前一排排重新站起來，到最後的兩個C位站起來後，只有宮脇咲良跳錯了。
像這個鏡頭也是，手的位置明顯和其他練習生不同。
這些都是遠景鏡頭，一閃而過，不仔細看還真的難以發現，但被網友挖出來了，並質疑宮脇咲良作為C位的資質、質疑節目用剪輯包容她的失誤。
想要驗證判讀的親們可以回顧一下，該部分從4:20開始：
Mnet的惡魔剪輯一直是熱議的話題，看完這次的「恐怖剪輯&善意剪輯」，你有什麼感受嗎？
圖：Mnet
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