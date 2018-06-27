BIGBANG 勝利為隻身活動大展決心！節食瘦出外貌新高峰？

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身兼歌手、DJ、主持人甚至企業家多職的 BIGBANG 老么勝利近年來越來越有成功人士的福態，但為了即將啟動的個人活動，他也快速重拾偶像面貌啦！

勝利昨天（27 日）在自己的 Instagram 上標記了「隻身回歸倒數中」、「節食」等說明，手上拿著一小片西瓜的笑得一臉開朗。

說明中的關鍵字「節食」立刻掀起熱烈迴響，許多網友誇張地形容「哇⋯⋯簡直少掉半個人」、「又帥又可愛」，還有人表示「好像久違地看見『最後的問候』時期的勝利！」

7 個月初勝利就會發行首張個人專輯，而首場個人演唱會《Seungri 2018 1st Solo Tour [The Great SEUNGRI] in Seoul》，則會於 8 月 4、5 兩日在首爾獎忠體育館登場。既然提起了「最後的問候」，今天就來回味這首經典吧！





（照片與影片來源：@seungriseyo、YG Entertainment）

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