hyukoh 首場全國巡迴 6 月開跑　世界巡迴也在計畫中！

還記得今年搶買 hyukoh 演唱會門票的激動嗎?如今他們終於要舉行出道後的首場全國巡迴演唱會,快來記下行程吧!

hyukoh 的全國巡迴演唱會《24 How to find true love and happiness》,將於 6 月 30 日在首爾的 Blue Square I-Market Hall 連唱兩天揭開序幕,接著 7 月 14 日前往大邱、21 日則在釜山劃下句點。

事實上,目前 hyukoh 正在德國柏林準備著和演出同名的新專輯,這次的全國巡迴就是搶先欣賞新歌表演的大好機會;而在全國巡迴落幕後,hyukoh 也有計畫前往亞洲各國、北美乃至歐洲舉行世界巡迴演唱會,不過具體行程尚未出爐。

另一方面,《24 How to find true love and happiness》首爾場門票將於 5 月 2 日晚間八點(韓國時間)在 Interpark 開賣,如果想第一線享受 hyukoh 的音樂魅力(或挑戰搶票運氣 XD),千萬別錯過囉!





(照片來源:hyukoh / 影片來源:Mnet)

