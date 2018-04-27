hyukoh 首場全國巡迴 6 月開跑　世界巡迴也在計畫中！

還記得今年搶買 hyukoh 演唱會門票的激動嗎？如今他們終於要舉行出道後的首場全國巡迴演唱會，快來記下行程吧！
hyukoh 的全國巡迴演唱會《24 How to find true love and happiness》，將於 6 月 30 日在首爾的 Blue Square I-Market Hall 連唱兩天揭開序幕，接著 7 月 14 日前往大邱、21 日則在釜山劃下句點。
事實上，目前 hyukoh 正在德國柏林準備著和演出同名的新專輯，這次的全國巡迴就是搶先欣賞新歌表演的大好機會；而在全國巡迴落幕後，hyukoh 也有計畫前往亞洲各國、北美乃至歐洲舉行世界巡迴演唱會，不過具體行程尚未出爐。
另一方面，《24 How to find true love and happiness》首爾場門票將於 5 月 2 日晚間八點（韓國時間）在 Interpark 開賣，如果想第一線享受 hyukoh 的音樂魅力（或挑戰搶票運氣 XD），千萬別錯過囉！
（照片來源：hyukoh / 影片來源：Mnet）
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