《七年之夜》看兩位父親的復仇與解脫 三位童星的再聚首

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由《雙面君王》導演秋昌旼執導，張東健、柳承龍、宋詩曦、高庚杓、文晶熙、李蕊主演，改編自同名暢銷小說的《七年之夜》，呈現人性的黑暗面與精神上的折磨，也讓大家見識到一個不一樣的張東健。



故事雖以被水庫洩洪而滅村的湖畔小村莊為背景，不時傳出有一口井會誘惑人自尋死路，繪聲繪影的傳說令人不寒而慄，不過故事卻與鬼神無關。有錢有勢的牙科院長吳英齊（張東健飾）擁有不幸福的婚姻，並對女兒世靈（李蕊飾）暴力施虐，讓女兒在逃脫過程中發生車禍，意外撞死她的警察崔賢洙（柳承龍飾）情急之下將她棄屍水庫，就此飽受精神折磨，而崔的兒子瑞元（高庚杓飾）也因此活在殺人犯父親的陰影之下。





這部片中令人驚豔的是張東健的陰沉與冷血，張東健總是給人帥氣的西裝熟男形象，尤其在最近最近剛首播的電視劇作品《Suits》中更是飾演一位傳奇律師，在《七年之夜》中他卻頂著一頭M字額的捲髮，刻意增肥成微胖身材，片中從語氣及行為就令人感到陰冷恐懼，加上對女兒暴力施打，任女兒逃跑玩著貓捉老鼠的遊戲，看見女兒屍體被打撈上岸，更是加深了他眼中的憤怒，誓言以其人之道還治其人之身，作法與想法都極其偏激，但卻不懂回頭看看，是誰讓女兒赤著腳在寒冷的夜裡死命逃跑？是自己間接促成了女兒的死亡。





柳承龍所飾演的角色崔賢洙原是平凡家庭的員警，發生意外後使他惡夢連連，不停想起小時父親施暴的過程，那口傳說中的井不斷令他產生幻覺，也毀了兒子的求學之路。面對吳英齊院長的復仇，崔賢洙為保護兒子瑞元選擇對抗到底，而吳英齊的復仇也持續至七年之後……



片中的小童星功不可沒，展現驚人演技，還有一個特色是三位都曾合作過同一部以兒童為主的電影《記憶中的美好歌聲》（韓原名《想念哥哥》）。《七年之夜》中飾演張東健女兒的李蕊，她的出道作品電影《希望：為愛重生》（韓原名《素媛》）演出遭受事故的小女孩，如何走出事故陰影重獲新生。最近也在電視劇作品《魔女的法庭》《Radio Romance》中有亮眼表現；飾演小瑞元的湯俊相，還有飾演柳承龍小時候的鄭俊元，兩位小男生也都擁有許多電影作品，這次三人再度合作《七年之夜》，表現同樣相當精湛。







圖: 車庫娛樂 / 《記憶中的美好歌聲》劇照

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