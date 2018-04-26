【《經常請吃飯的漂亮姐姐》記者會】孫藝珍：劇中我和丁海寅盡最大努力互相愛著♥
韓劇 2018年4月27日 星期五08:45 Rui
熱播人氣劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》舉行記者會，「漂亮姐姐」孫藝珍攜「忠犬小奶狗」丁海寅亮相。
該劇為何會在30代女性觀眾間引爆火熱人氣呢？ 孫藝珍對此做出了解釋，「我拍過很多感情片，這部作品對我來說很特別，觀眾們會接受、喜歡它是因為故事很寫實。 這是符合我年紀的角色，雖然我不是職場人士，但作為一名女性，一名30大幾歲的女性，和父母之間的關係，關於愛情、關於工作，我所苦惱的方面電視劇中都有寫到，所以才會引發觀眾的共鳴。 」
孫藝珍繼續說道：「(劇中)和丁海寅的愛情也讓很多人產生了共鳴，都說拍得很逼真，這是導演的功勞。 我們盡全力互相愛慕，盡全力表現出真實美好的感情。 其實不論是電視劇還是電影都會這麼拍，全靠導演選擇罷了，導演選的好，所以更讓觀眾喜歡。 我們真的拼勁全力，讓觀眾都分不清哪些是劇本裡原來就有的，哪些是現場即興發揮。 我希望能夠通過這部作品能夠為和我一樣的30代女性代言，這是一部讓我終生難忘的作品。 」
丁海寅因在劇中完美詮釋霸氣小男友形象被贊為「國民年下男」，人氣直線飆升中。
丁海寅稱：「最近的每一天都值得感恩，很幸福，拍得很開心。 我還是第一次覺得原來拍電視劇會讓人這麼幸福，最近已經拍到後半部分，雖然是我自己演的，但每次看劇的時候我會自動代入觀眾立場，這種感受也是我第一次體會到，非常奇妙的經驗。 」
「圖：《經常請吃飯的漂亮姐姐》官方劇照」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞