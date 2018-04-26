龍俊亨不看成員出演的《RS》反而盛讚勝利、Wanna One出演的節目？原因居然是…

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HIGHLIGHT龍俊亨將於下月（5月）9日發行首張SOLO正規專輯《GOODBYE 20’s》，即將告別20代、邁入30代的他，於近期出演MBC《黃金漁場-Radio Star》時，聊及隊友、入伍、感情和恐慌症等許多話題。



HIGHLIGHT龍俊亨於上週三（18日）出演MBC綜藝節目《黃金漁場-Radio Star》，同期嘉賓還有Tiger JK、尹未來夫婦，以及和龍俊亨合作單曲《陣雨》的10cm成員權正烈。



在一開始時，MC尹鍾信就說：「聽說龍俊亨不看組合成員孫東雲、李起光出演的《RS》，卻大力稱讚勝利和Wanna One出演的那一集？」龍俊亨回答：「兩天前看了起光出演的…」尹鍾信問：「起光出演的那一期怎麼樣？」龍俊亨說：「起光…還挺有意思的…」語氣卻是平淡無味，讓大家忍不住哈哈大笑。（龍PD的OS：起光，大概就那樣吧～）



那東雲出演的呢？龍俊亨回答：「東雲出演的，我不是很敢看…」原因是因為…東雲既然身為「忙內」，一定就會有「撒嬌」環節，他覺得自己看不下去。（如圖）

MC金九拉問：「東雲現在還會在成員們面前撒嬌嗎？」龍俊亨說：「只要給他鋪好路，他馬上就會做了。」所以，勝利和Wanna One那一集哪裡有趣？龍俊亨回答：「特別像大人、事業家的感覺。」



金九拉話鋒一轉，問了關於成員入伍的問題。雖然可以一起入伍，但若是依年齡陸續入伍，東雲就會像BIGBANG勝利一樣，在龍俊亨看來，值得期待嗎？龍俊亨回答，東雲如果當初成為《RS》的MC，就有可能了，現在呢，有些困難了…（真的是相愛相殺XD）



權正烈提到和龍俊亨在《柳熙烈的寫真簿》上的Live合作，權正烈表示：「當時他唱了歌，不知道是不是因為太緊張，臉上、手上全是汗。」龍俊亨坦言：「原唱者和柳熙烈前輩都在場，我真的相當緊張。其實出道後，突然有一天就很害怕被很多人圍著。某次公開簽名會上，我很害怕和粉絲們對視，中途我就逃到了廁所。」



之後，MC們又聊到戀愛的話題。MC車太鉉問：「最近不怎麼關心嗎？女朋友之類的？」龍俊亨回答：「我所剩的時間不多，得去軍隊了」、「所以也不會想在這段時間製造曖昧，認為現在要把時間投注在工作上。」MC們紛紛點頭稱是。



上次李起光出演《RS》，提到自己最後一次的戀愛是在初中三年級，MC們不大相信。李起光大聲喊冤，說自己是不能說謊的人。對此，龍俊亨怎麼看呢？龍俊亨說：「起光在那時候說自己是不會說謊的人，他確實是不會說謊的人。但有時候太過於相信自己，就算不是那樣也會認為是那樣…」話說到這裡，MC們頻頻說：「好了、好了，我們懂了。」

龍俊亨補充，李起光也很有可能真的是初三時最後一次談戀愛，因為確實有這樣的朋友，只顧著玩遊戲、練習舞蹈，練習生時期不出門的朋友。金九拉在旁邊補一槍：「起光好像不是那樣的朋友～」笑翻全場。



而說要傾全力把時間放在工作上的龍PD，所屬社「Around US」在25日宣布，龍俊亨將於5月9日發行首張SOLO正規專輯，更預告新專輯的類型，其中「曲風」欄位囊括舞曲、抒情、R&B、嘻哈等，完全顯露出龍俊亨對音樂的野心。

最後，來聽聽龍俊亨和權正烈在節目尾聲所演唱的《陣雨》吧！一起期待龍PD的新專輯～

（圖片、影片來源：MBC《黃金漁場-Radio Star》

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