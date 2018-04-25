【Yes 24 本週唱片銷量】防彈少年團提前奪冠　Lovelyz、GFRIEND 包辦前五名

【Yes 24 本週唱片銷量】防彈少年團提前奪冠　Lovelyz、GFRIEND 包辦前五名

KPOP   2018年4月26日   星期四11:41   施乃琪  

4 月即將畫下句點，有哪些歌手與團體在天氣轉熱前滋潤了你的心呢？一起來看看最新出爐的 Yes24 銷量榜單吧！

Yes24 網站最近公開了 4 月第四週唱片銷量榜單，第一名由再度入圍美國告示牌《Billboard Music Awards》的防彈少年團奪下。 

引人注目的是，防彈少年團的最新專輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉其實 5 月 18 日才會正式發行，如今光憑預購量就衝上冠軍寶座，再度證明了他們「因信賴而聆聽」的地位。

亞軍由這週帶著迷你四輯〈治癒〉回歸的 Lovelyz 奪下，最新主打歌「那天的你」依然有著她們招牌的明快能量，清新的形象和音樂充滿春天的氣息！

特別的是，從第三～第五名全都由 GFRIEND 一手包辦。即將在 30 日回歸的她們，這次分成 “Time”、”Moon” 與 “Night” 三種版本發行迷你六輯〈Time For the Moon Night〉，而三個版本就此列隊佔領本週銷量榜三～五名。

除此之外，甫奪下回歸後首冠的 VIXX、以改版專輯首度挑戰拉丁風主打歌的 Super Junior 與師妹 Red Velvet、EXO-CBX 也都打入前十名中。


（照片來源：Big Hit Entertainment、Woollim Entertainment、Source Music）

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