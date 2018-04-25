OMG！宋承憲爸爸舊照曝光，這顏值絕對秒殺當代所有小生
明星 2018年4月28日 星期六09:45 Rui
娛樂圈絕對是高顏值聚集地，經常有藝人通過自己的SNS曬出和家人的合影，果然基因這種東西騙不了人，明星的家人們都有著讓人驚歎的顏值。
最近宋承憲父親的照片在韓網上熱傳，作為韓國娛樂圈高顏值花美男代表之一的宋承憲，他的帥氣臉龐足以讓人深陷，沒想到的是宋爸爸年輕時完全秒殺兒子。
泛黃的照片訴說著走過的光陰，照片中的宋爸爸西裝革履，髮型整齊，戴著一副黑框眼鏡，散發著貴公子的氣質。 也許正是這股紳士氣度，讓宋爸爸某些角度看來很像《Kingsman》中的男主角哦。難怪宋承憲自己都說「我連我爸的腳後跟都比不上」~
有沒有覺得宋爸爸和1978年上映的《超人》中的傳奇超人扮演者克里斯托弗•里夫非常神似呢？
就宋爸爸的這個顏值，哪怕是放到現在的影視圈也絕對是男神級別~宋承憲的前女友劉亦菲也是中國鼎鼎大名的女神代表，當初兩人戀愛時就有不少粉絲盼著他們能夠修成正果，那麼兩人的寶寶一定有著最驚人的顏值~
「圖：網路」
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