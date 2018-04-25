EXO-CBX 搶先釋日語新歌 MV！正規一輯＋巡迴演唱會 5 月同步開跑
KPOP 2018年4月25日 星期三13:06 施乃琪
大獲好評的韓國回歸活動才告一段落，EXO-CBX 緊接著就要重返日本歌壇。為即將問世的首張正規專輯預熱，他們也大方地搶先公開了最新主打歌 MV！
SM Entertainment 在今天（25 號）宣布，EXO-CBX 將於 5 月 9 日在日本發行首張正規專輯〈MAGIC〉，而當中的主打歌 “Horololo” 完整 MV 也率先曝光。
明顯地區分了韓國、日本作品風格的 EXO-CBX，這次端出的最新主打歌果然呈現出久違的強烈華麗風格，一公開就掀起熱烈迴響。而除了包含成員個人歌曲在內的八首新歌外，〈MAGIC〉也會收錄過去大受歡迎的 “Ka-CHING!”、”Girl Problems” 等單曲。
另一方面，EXO-CBX 也會於 5 月 11～13 三日以橫濱為起點，陸續巡經福岡、名古屋與大阪舉行《EXO-CBX “Magical Circus” Tour 2018》，總計在四個城市都來八場演出。
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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