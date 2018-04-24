李相侖、李聖經主演《About Time》預告再公開！擁有這個超能力，是不幸還是幸運？
韓劇 2018年4月24日 星期二13:30 Yuan
由李相侖、李聖經主演的《想停止的瞬間：About Time》是《幽靈》、《第二個二十歲》的金亨植導演與新人編劇秋惠美作家合作打造。
講述能看到別人和自己壽命時鐘的不幸女人，遇到了一個輕而易舉就能暫停她的時間的男人之後，只能實現愛情魔法的瞬間的奇幻故事
日前公開的首版預告中，李相侖飾演的「李道河」和李聖經飾演的「崔Michaela」兩人互看的眼神與微妙的表情，令人心空！
在近日公開的第二版預告中，李聖經念了旁白：「我有一種特別的能力，可以看到壽命時鐘，不知道是不幸還是幸運。」而車廂裡所有人的身體都有著壽命表，隨著人們一個一個下車，坐在對面的「李道河」映入眼簾，原本看著窗外的他也轉過來看著「崔Michaela」。
製作團隊方面也表示：「在強調崔Michaela有著特別能力的預告中，觀眾們好奇的壽命表各種多樣的樣貌，引發了更多的關注。李相侖和李聖經將展現新鮮的演技，請大家多多期待。」另外，《想停止的瞬間：About Time》將在5月21日播出。
（圖：截自tvN）
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