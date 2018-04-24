《森林裡的小屋》聲音才是主角，你的「小確幸」是什麼？

朴信惠親自做了液體怪物、將「受害」的草莓救活...... 第三期《森林裡的小屋》的看點還是挺多的~
20日播出的第三期，新的實驗是領悟自己的「小確幸」。 指的是生活中瑣碎細小的，但能令人確實感受到幸福的事情。 但朴信惠說和家人打保齡球、釣魚，和朋友們聚在基地裡吃喝，感受貓咪絨毛的柔軟，這三種事情是她的小確幸。
蘇志燮則陷入了沉思。 在採訪時，答道：「一天天過來嘛，結束一天的日程，期待著明天，躺在床上的時候，那時真的很幸福。 因為今天過好了，而且還有新的明天。 」
液體怪物，一種不完全是液體，也不完全是固體的東西。 用水、膠水、小蘇打、裝飾用亮片、 隱形眼鏡清洗液可以做成。
朴信惠帶來的草莓被工作人員一屁股坐下，而「死亡」了，朴信惠為了救活它們而做成了草莓醬。 洗淨切塊，加入白砂糖來煮。
蘇志燮則做了簡單的海藻豆腐湯，低卡路里又飽腹。
在看節目的時候，親們會發現，《森林裡的小屋》的音效處理上，加入很多自然存在的聲音，比如做飯時的切菜聲、沸騰聲，還有森林裡的鳥聲、溪水聲等等，幾乎沒有一般綜藝裡都會加入的那種音效。 以ASMR的形式，令人內心安定平靜。
圖：《森林裡的小屋》
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