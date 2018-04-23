唯一獲邀韓國歌手！BLACKPINK 重返武道館參加《スッキリ SUPER LIVE》
KPOP 2018年4月23日 星期一12:17 施乃琪
最近都在日本活動的 BLACKPINK 大展強烈存在感，幾乎讓人忘了她們才正式出道不到一年。上個週末，她們甚至作為韓國代表與倖田來未、EXILE THE SECOND 等巨星同台表演！
大型公演《スッキリ SUPER LIVE》於 21 日在日本的東京武道館隆重登場，當天六組表演歌手星光熠熠，其中唯一獲邀的韓國藝人正是 BLACKPINK。
已經在日本活動好一陣子的 BLACKPINK 當天除了帶來多首日語歌曲，也透露：「真的很榮幸能參加 スッキリ 的活動，也請大家多多期待 BLACKPINK 的巡迴演唱會！」
在今年 7 月 24、25 兩日，BLACKPINK 即將以大阪的大阪城廳為起點，巡經福岡國際中心 (8/16~8/17) 與千葉的幕張展覽館 (8/25~8/26)，總計在三座城市舉行六場公演，Blink 們別忘了鎖定門票資訊啦！
（照片來源：Nippon TV / 影片來源：YG Entertainment）
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