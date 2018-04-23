韓藝瑟遭遇嚴重醫療事故，院方卻在新聞曝光後才給出回應！

這種事即使放在一般女生身上都很難接受，何況是女明星！ 如果留下疤痕，賠多少都無濟於事呀~希望對韓藝瑟造成醫療事故的醫院能給出妥善的處理方法！
韓藝瑟本月21日在個人IG上PO出一張傷口照片，照片中的皮膚受損、縫線歪歪扭扭，看起來十分猙獰。 韓藝瑟留言說：「做手術切除脂肪瘤時發生了醫療事故。 手術已經過去2周了，院方卻絲毫不提賠償，每天接受治療的我心情跌到谷底。 坦白說，任何賠償都無法構成安慰。 」
脂肪瘤是一種良性腫瘤，發炎時十分疼痛。 據韓藝瑟所屬社透露，韓藝瑟於4月2日在首爾江南車醫院接受了脂肪瘤切除手術。 當時為了隱藏手術疤痕特意選了內衣可以擋到的位置開刀，計畫在挖到脂肪瘤的位置後進行切除。 然而，在用電刀剝離的過程中，卻發生了從皮膚裡層穿透到外面的可怕事故！ 從韓藝瑟公開的照片可以看出，缺損的皮膚是一個面積不小的橢圓區塊，位於左側腋下。
車醫院在被新聞曝光、輿論擴大後才終於出面公開了手術過程，表示：「在幫助她康復，也在討論賠償。 」院方稱，皮膚受損後先行切除了脂肪瘤，並用附著在脂肪瘤上的皮膚重新為受損皮膚進行了縫合，但是在治療過程中一部分皮膚未能成功貼合，將會把韓藝瑟轉移到專門康復皮膚燒傷的醫院接受治療。
這位醫生的技術真的讓人火大...... 新聞曝光後，韓國網友紛紛指責院方行為不當，更有人在留言中曝光自己在該醫院親身經歷的醫療事故，看來這家醫院真的要好好反省了！
難怪韓藝瑟最近的IG都和之前不一樣...... 破天荒地染了淺黃色頭髮，而且是術後PO出的第一張照片，還留言說：「感到很悲傷，所以換了髮型。 大家喜歡嗎？ 」隔著螢幕都可以感受到藝瑟的不安啊~
（圖源：韓藝瑟IG，韓網新聞留言截圖）
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