丁海寅差點和「徐俊熙」失之交臂！人氣大爆發代言費暴增5倍

《太陽的後裔》之後全民都中了「柳大尉」宋仲基的毒，《雲畫的月光》播出期間大家又跪倒在「世子」朴寶劍的蟒袍之下，沒想到《經常請吃飯的漂亮姐姐》熱播的當下大家沒有被漂亮姐姐迷得暈頭轉向， 而是都得了一種叫做「丁海寅」的病。
已經有2年沒有休息的新人演員對經紀公司說「這部作品殺青後我一定要休息2個月」，「這部作品」指的是《機智牢房生活》，而說話的主人公就是丁海寅。 當時經紀公司也同意了他的要求，卻在拿到某個劇本後火速改變意見，甚至極力說服丁海寅先看看劇本，這個劇本就是《經常請吃飯的漂亮姐姐》。
在丁海寅看過劇本之後就打消了休息2個月的念頭，可能他和經紀公司都沒有想到會因為這部戲成為炙手可熱的「國民年下男」。 童顏、長腿、腹肌、微笑殺，這樣的丁海寅被各大媒體稱為「繼宋仲基、朴寶劍之後的又一美少年」。
徐俊熙的第一人選一開始並非丁海寅，還是一些人氣更火的30代明星，他們拒絕之後才落到了丁海寅的手上，我們也才有機會看到了丁海寅版的徐俊熙。
「漂亮姐姐」帶給丁海寅的不僅是人氣和「國民年下男」的頭銜，更有實際的經濟效益。 《經常請吃飯的漂亮姐姐》第6集收視率破6%，且呈上升趨勢。 雖然劇組對廣告銷售額緘口不提，但據知情人士透露已經輕鬆超越了JTBC之前的人氣劇《大力女都奉順》和《迷霧》，等著能讚助「漂亮姐姐」的廠商也已經大排長龍。
丁海寅也是直接受益人。 據悉出演該戲之前，丁海寅1年的廣告代言費為1.5億韓幣，而現在已經飆升至5~6億韓幣。 更有知情人士透露，雖然丁海寅的身價暴增，但廠商們仍十分積極，目前已經有15個廣告正在洽談中。
「圖：《經常請吃飯的漂亮姐姐》」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究