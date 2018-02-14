Tiffany親自上陣繡紋身 網友直呼：換我來
明星 2018年2月14日 星期三10:14 Rui
離開SM娛樂的少女時代成員Tiffany回到美國後學習了新技能。
美國某知名紋身instagram中公開了一張Tiffany親自為客人紋身的照片，動作規範又熟練，一看就已經是個「老手」了。 從胳膊來看，客人應當是一位男生，這讓粉絲們羨慕不已，能夠和Tiffany如此靠近，引得眾人紛紛表示：「換我來」、「好羨慕」。
變身為紋身藝術家的Tiffany其實粉絲們很早就知她是個紋身愛好者，她的身上也有多處紋身，Tiffany的本名是黃美英，意指「永遠的魅力」，她將其譯成法語「TouJours Belle」紋在了胸肋骨下，只有在身穿側邊開叉且要抬起胳膊時才能看到。 指尖上還有「少女」字樣的紋身等。
Tiffany去年和SM娛樂公司合約期滿後並未選擇續約，而是踏上了留學之路，在美國長大的她擁有一顆進軍好萊塢的心。不過雖然已經離開了SM娛樂，但她也經常飛回韓國和少女時代的夥伴們見面，不久前8名成員還一起聚餐合影，玩得十分開心。
「圖：Instagram -jonboytattoo、 seojuhyun_s」
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