Tiffany亲自上阵绣纹身 网友直呼：换我来
明星 2018年2月14日 星期三10:14 Rui
离开SM娱乐的少女时代成员Tiffany回到美国后学习了新技能。
美国某知名纹身instagram中公开了一张Tiffany亲自为客人纹身的照片，动作规范又熟练，一看就已经是个「老手」了。 从胳膊来看，客人应当是一位男生，这让粉丝们羡慕不已，能够和Tiffany如此靠近，引得众人纷纷表示：「换我来」、「好羡慕」。
变身为纹身艺术家的Tiffany其实粉丝们很早就知她是个纹身爱好者，她的身上也有多处纹身，Tiffany的本名是黄美英，意指「永远的魅力」，她将其译成法语「TouJours Belle」纹在了胸肋骨下，只有在身穿侧边开叉且要抬起胳膊时才能看到。 指尖上还有「少女」字样的纹身等。
Tiffany去年和SM娱乐公司合约期满后并未选择续约，而是踏上了留学之路，在美国长大的她拥有一颗进军好莱坞的心。不过虽然已经离开了SM娱乐，但她也经常飞回韩国和少女时代的伙伴们见面，不久前8名成员还一起聚餐合影，玩得十分开心。
「图：Instagram -jonboytattoo、 seojuhyun_s」
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