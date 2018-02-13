情人節最想給巧克力的明星♥朴寶劍獲得1位、姜丹尼爾獲得2位！你最想要送給誰呢？
明星 2018年2月14日 星期三09:00 Yuan
在這麼多明星中，如果有機會可以送巧克力給他們的話，你最想要送給誰呢？
2月14日是西洋情人節，某韓國網站也在情人節前夕進行了「情人節最想要給巧克力的明星」的調查，一起來看看上榜的有哪些明星吧！
＊朴寶劍：30％的支持率獲得一位
許久沒有在螢幕前曝光的朴寶劍，日前以兼職生的身份出演了《孝利家民宿》，預告一公開就讓許多人都很期待播出啊。
＊姜丹尼爾：27％的支持率獲得二位
在《PRODUCE 101 第二季》獲得第一名，以Wanna One出道的姜丹尼爾，在舞台上展現帥氣性感的魅力，私下則是天真開朗的樣子，反差萌的魅力也受到了許多人的喜愛。
＊V：10％的支持率獲得三位
防彈少年團的成員V一樣在舞台上魅力滿分又有自信，在舞台下則以可愛的表情來吸引粉絲的注意。而從V廣闊的人脈來看，他一定也是個很好相處的人呢！
＊孔劉、李昇基：分別以8％的支持率獲得四位、五位
雖然《鬼怪》已經播畢一陣子了，但孔劉還是很常在相關調查中上榜，魅力依舊啊！而去年10月底退伍的李昇基，透過電視劇《和遊記》和綜藝節目《家師父一體》展現了多面的樣貌。
（圖：JTBC、GQ、推特＠防彈少年團、SOOP娛樂、tvN）
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