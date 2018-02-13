本週音樂節目僅《人氣歌謠》照常播出　新 MC 玟奎、鄭彩妍、宋江週日首度亮相！

本週音樂節目僅《人氣歌謠》照常播出　新 MC 玟奎、鄭彩妍、宋江週日首度亮相！

KPOP   2018年2月14日   星期三10:00   施乃琪  

自從平昌冬季奧運在上週開幕後，紛紛停播的綜藝與音樂節目令許多海外粉絲頓失重心。本週音樂節目由 SBS《人氣歌謠》一枝獨秀，還有新主持群的特別表演喔！

因應平昌冬奧轉播行程，SBS MTV《The Show》、MBC Music《Show Champion》、Mnet《M! Countdown》、KBS 2TV《Music Bank》以及 MBC《Show! 音樂中心》雖然適逢關鍵的新年特輯檔期，仍已確定將停播一週。

特別的是，唯一將照常播出的 SBS《人氣歌謠》甫送走前任主持群「真摯度」——珍榮、Jisoo 與道英，本週就要由三位新主持人首度合作：SEVENTEEN 的玟奎、DIA 的鄭彩妍以及新人演員宋江。

一如節目慣例，玟奎、鄭彩妍與宋江也將於 18 日帶來紀念上任的特別表演，所以千萬別錯過本週的《人氣歌謠》囉！


（照片來源：Pledis Entertainment、MBK Entertainment、Namoo Actors、SBS）

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留言/評論
  • 程宇珊
    민규❤️화이팅玟奎加油❤️
    4小時前
  • 劉容瑄
    劉彥伶 MC玟奎😭😭
    6小時前
  • Anna Leong
    Leong Sut Chan
    25分前
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