本周音乐节目仅《人气歌谣》照常播出 新 MC 玟奎、郑彩妍、宋江周日首度亮相！
KPOP 2018年2月14日 星期三10:00 施乃琪
自从平昌冬季奥运在上周开幕后，纷纷停播的综艺与音乐节目令许多海外粉丝顿失重心。本周音乐节目由 SBS《人气歌谣》一枝独秀，还有新主持群的特别表演喔！
因应平昌冬奥转播行程，SBS MTV《The Show》、MBC Music《Show Champion》、Mnet《M! Countdown》、KBS 2TV《Music Bank》以及 MBC《Show! 音乐中心》虽然适逢关键的新年特辑档期，仍已确定将停播一周。
特别的是，唯一将照常播出的 SBS《人气歌谣》甫送走前任主持群「真挚度」——珍荣、Jisoo 与道英，本周就要由三位新主持人首度合作：SEVENTEEN 的玟奎、DIA 的郑彩妍以及新人演员宋江。
一如节目惯例，玟奎、郑彩妍与宋江也将於 18 日带来纪念上任的特别表演，所以千万别错过本周的《人气歌谣》罗！
（照片来源：Pledis Entertainment、MBK Entertainment、Namoo Actors、SBS）
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