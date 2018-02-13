本周音乐节目仅《人气歌谣》照常播出　新 MC 玟奎、郑彩妍、宋江周日首度亮相！

本周音乐节目仅《人气歌谣》照常播出　新 MC 玟奎、郑彩妍、宋江周日首度亮相！

KPOP   2018年2月14日   星期三10:00   施乃琪  

自从平昌冬季奥运在上周开幕后，纷纷停播的综艺与音乐节目令许多海外粉丝顿失重心。本周音乐节目由 SBS《人气歌谣》一枝独秀，还有新主持群的特别表演喔！

因应平昌冬奥转播行程，SBS MTV《The Show》、MBC Music《Show Champion》、Mnet《M! Countdown》、KBS 2TV《Music Bank》以及 MBC《Show! 音乐中心》虽然适逢关键的新年特辑档期，仍已确定将停播一周。

特别的是，唯一将照常播出的 SBS《人气歌谣》甫送走前任主持群「真挚度」——珍荣、Jisoo 与道英，本周就要由三位新主持人首度合作：SEVENTEEN 的玟奎、DIA 的郑彩妍以及新人演员宋江。

一如节目惯例，玟奎、郑彩妍与宋江也将於 18 日带来纪念上任的特别表演，所以千万别错过本周的《人气歌谣》罗！


（照片来源：Pledis Entertainment、MBK Entertainment、Namoo Actors、SBS）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 程宇珊
    민규❤️화이팅玟奎加油❤️
    5小时前
  • 劉容瑄
    劉彥伶 MC玟奎😭😭
    8小时前
  • Anna Leong
    Leong Sut Chan
    2小时前
在Facebook上的留言
← 上一则
第二季收视率突破15%后 罗PD收到李瑞镇的短信：制作《尹食堂3》吧！
下一则 →
GD也要服兵役了！ 2月27日陆军低调入伍，倒数13天
主页 » KPOP » 本周音乐节目仅《人气歌谣》照常播出　新 MC 玟奎、郑彩妍、宋江周日首度亮相！