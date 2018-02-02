亞洲之星BoA的新歌《NEGA DOLA》MV公開 聽過一次就會被洗腦啦～！
BoA在《M! Countdown》的live舞台上表演新歌，大秀野生腹肌，Girl Crush實在太帥氣了～！
這一次BoA大膽使用丸子頭的造型，以嘻哈風格時隔三年半才再次推出新作品，新歌《NEGA DOLA》描述對愛執著的男人，女生表達出自己的心意早已經離開，明確拒絕對方的一首歌曲。
▼BoA出演《一周偶像》率先曝光新歌以及完整舞蹈，讓粉絲們先一睹為快，沒有絢爛燈光，僅僅全白背景，純粹展現她的好舞技：
▼昨日《M! Countdown》的回歸舞台，閃閃寶藍色外套會讓我想起《秘密花園》的玄彬啊～XDDD。
那一句「NEGA NEGA DOLA…」是不是很洗腦啊～！？BoA在節目上也提到這一次回歸是想呈現惡童的風格，美國街頭壞小孩的感覺，所以頭上長了兩個角（啊…原來不是丸子，是角啊～XD）。
▼網友自製《NEGA DOLA》中文字幕：
（made by MARS Studio）
（截圖自：BoA．FB）
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