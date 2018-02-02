亚洲之星BoA的新歌《NEGA DOLA》MV公开 听过一次就会被洗脑啦～！

亚洲之星BoA的新歌《NEGA DOLA》MV公开 听过一次就会被洗脑啦～！

KPOP   2018年2月2日   星期五12:30   MiJimin  

BoA在《M! Countdown》的live舞台上表演新歌，大秀野生腹肌，Girl Crush实在太帅气了～！

这一次BoA大胆使用丸子头的造型，以嘻哈风格时隔三年半才再次推出新作品，新歌《NEGA DOLA》描述对爱执著的男人，女生表达出自己的心意早已经离开，明确拒绝对方的一首歌曲。

▼BoA出演《一周偶像》率先曝光新歌以及完整舞蹈，让粉丝们先一睹为快，没有绚烂灯光，仅仅全白背景，纯粹展现她的好舞技：

▼昨日《M! Countdown》的回归舞台，闪闪宝蓝色外套会让我想起《秘密花园》的玄彬啊～XDDD。

那一句「NEGA NEGA DOLA…」是不是很洗脑啊～！？BoA在节目上也提到这一次回归是想呈现恶童的风格，美国街头坏小孩的感觉，所以头上长了两个角（啊…原来不是丸子，是角啊～XD）。

▼网友自制《NEGA DOLA》中文字幕：

（made by MARS Studio）

（截图自：BoA．FB）

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