亚洲之星BoA的新歌《NEGA DOLA》MV公开 听过一次就会被洗脑啦～！
BoA在《M! Countdown》的live舞台上表演新歌，大秀野生腹肌，Girl Crush实在太帅气了～！
这一次BoA大胆使用丸子头的造型，以嘻哈风格时隔三年半才再次推出新作品，新歌《NEGA DOLA》描述对爱执著的男人，女生表达出自己的心意早已经离开，明确拒绝对方的一首歌曲。
▼BoA出演《一周偶像》率先曝光新歌以及完整舞蹈，让粉丝们先一睹为快，没有绚烂灯光，仅仅全白背景，纯粹展现她的好舞技：
▼昨日《M! Countdown》的回归舞台，闪闪宝蓝色外套会让我想起《秘密花园》的玄彬啊～XDDD。
那一句「NEGA NEGA DOLA…」是不是很洗脑啊～！？BoA在节目上也提到这一次回归是想呈现恶童的风格，美国街头坏小孩的感觉，所以头上长了两个角（啊…原来不是丸子，是角啊～XD）。
▼网友自制《NEGA DOLA》中文字幕：
（made by MARS Studio）
（截图自：BoA．FB）
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