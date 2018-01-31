朴寶劍與金妍兒「巨大自助販賣機」活動上手牽手~ 如果要在《請給一頓飯Show》和《新西遊記》中放棄一個？沒想到姜虎東的回答是這樣～ Henry新歌預告公開 面帶傷痕頹廢深情 WINNER姜昇潤跳著跳著...... 褲子就掉下來了！尷尬爆笑XD 「演藝圈隱藏的外國語天才明星」公開！只要有想做的事或目標，就會滿滿熱情的朴敘俊！ 《只是相愛的關係》李俊昊終映感言：「希望大家能夠一起幸福下去。」 讓人一看就餓的《一起吃飯吧3》來襲 白珍熙要當女主角 這個組合太強了 4/21太妍+BTOB+Red Velvet台灣聚首 《和遊記》花絮曝光車勝元彈鋼琴，牛魔王最後那一聲嬌喘收尾太好笑了啦～！ 《屍速列車》導演新片《念力》首日票房超《重返20歲》 口碑卻撲街？！ 第七屆GAON CHART音樂獎2月14日全球直播！ Wanna One&TWICE等出演 NU'EST W 迎來花路里程碑 專場演唱會 3 月連開三天！ 臺灣有熱炒店，到韓國當然不能錯過「包裝馬車」囉！ 傳奇繼續 神話廿週年Fan Party海報公開 無聲言說的思念⋯⋯YES24 1 月第五週銷量榜單出爐 鐘鉉個專包辦冠、季軍 2PM 俊昊戲劇、歌壇成績都亮眼！新日專〈Winter Sleep〉登 Tower Record 單週銷量榜首 MBC明星PD陷性侵醜聞 去年執導了某大熱劇 韓劇 和遊記화유기– 地獄生活 VS 童話世界 義氣驚人！梁鉉錫替原隊友李朱諾還債1.6億換免刑 經典不死！SHINee 正規二輯主打歌〈Lucifer〉 獲選為同名美劇配樂 永遠是少女時代！八人到齊久違合體 「想念 SONE 了」

20年，對更替頻繁的韓國樂壇而言是什麼概念呢？正當一個個為人熟悉的韓團拆夥解散之際，神話也正將近來20週年紀念，當中Fan Party海報首度公開，引來關注。

神話早前宣布，將於 3 月 24、25 兩日，在首爾松坡區芳夷洞的奧林匹克公園 SK 手球場，舉行出道廿週年紀念派對《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》。



昨日(31日)Fan party的官方預告海報正式公開。



韓國20歲成年，是離開校園投身社會的年齡，以「畢業，新的開始/ GRADUATION, A NEW START」為主題概念，傳達對於珍貴的時間的不捨與對全新開始的期許，海報以學校運動場為背景，神話成員也都穿著校服，雖然看不清面貌，卻也感受到他們像是離開前要把學校珍藏到眼中的感情。

另外海報上方寫著20周年主題「ALL YOUR 2018」，下方印有演唱會主題「ALL YOUR DREAMS」，這是2000年發行的神話3輯收錄曲的歌名，也帶動著神話與粉絲們共同度過的那段時光的回憶。

神話出道20周年紀念首個預告影像將在今日(1日)下午公開。

寫手：Koala@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究