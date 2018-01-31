傳奇繼續 神話廿週年Fan Party海報公開
KPOP 2018年2月1日 星期四10:00
20年，對更替頻繁的韓國樂壇而言是什麼概念呢？正當一個個為人熟悉的韓團拆夥解散之際，神話也正將近來20週年紀念，當中Fan Party海報首度公開，引來關注。
神話早前宣布，將於 3 月 24、25 兩日，在首爾松坡區芳夷洞的奧林匹克公園 SK 手球場，舉行出道廿週年紀念派對《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》。
昨日(31日)Fan party的官方預告海報正式公開。
韓國20歲成年，是離開校園投身社會的年齡，以「畢業，新的開始/ GRADUATION, A NEW START」為主題概念，傳達對於珍貴的時間的不捨與對全新開始的期許，海報以學校運動場為背景，神話成員也都穿著校服，雖然看不清面貌，卻也感受到他們像是離開前要把學校珍藏到眼中的感情。
另外海報上方寫著20周年主題「ALL YOUR 2018」，下方印有演唱會主題「ALL YOUR DREAMS」，這是2000年發行的神話3輯收錄曲的歌名，也帶動著神話與粉絲們共同度過的那段時光的回憶。
神話出道20周年紀念首個預告影像將在今日(1日)下午公開。
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