传奇继续 神话廿周年Fan Party海报公开

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20年，对更替频繁的韩国乐坛而言是什么概念呢？正当一个个为人熟悉的韩团拆伙解散之际，神话也正将近来20周年纪念，当中Fan Party海报首度公开，引来关注。

神话早前宣布，将於 3 月 24、25 两日，在首尔松坡区芳夷洞的奥林匹克公园 SK 手球场，举行出道廿周年纪念派对《SHINHWA Twenty Fanparty - All Your Dreams》。



昨日(31日)Fan party的官方预告海报正式公开。



韩国20岁成年，是离开校园投身社会的年龄，以「毕业，新的开始/ GRADUATION, A NEW START」为主题概念，传达对於珍贵的时间的不舍与对全新开始的期许，海报以学校运动场为背景，神话成员也都穿著校服，虽然看不清面貌，却也感受到他们像是离开前要把学校珍藏到眼中的感情。

另外海报上方写著20周年主题「ALL YOUR 2018」，下方印有演唱会主题「ALL YOUR DREAMS」，这是2000年发行的神话3辑收录曲的歌名，也带动著神话与粉丝们共同度过的那段时光的回忆。

神话出道20周年纪念首个预告影像将在今日(1日)下午公开。

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