金柱赫死因依舊成謎 國科搜認定車輛無故障
明星 2018年1月31日 星期三09:29 Erin
去年因交通事故而離世的演員金柱赫，自事件以來大家對於他的死因有諸多揣測，一開始曾想過是因身體健康或服藥因素，但已被排除，針對他駕駛的車輛進行檢驗，卻也得到“無缺陷”的結論。
1月30日首爾江南警察署國立科學搜查研究院表示，對已故演員金柱赫的事故車輛進行最終鑑識後，認為並無發現該車輛有顯著缺陷或不正常的機械運轉的痕跡，也沒有發現車輛內細部零件不能正常運作的跡象。
2017年10月30日下午，金柱赫獨自駕車突自撞而傷重不治，當時警察署公開了國科搜的屍檢結果，直接致死的原因是頭部受到嚴重損傷。11月14日則表示體內除了檢驗出微量的抗組織胺藥物外，並沒有酒精、毒品或其他特殊的藥物，也進行了心臟的檢查，心血管方面並無損傷、異常或發炎，也初步排除了心肌梗塞的可能性。
雖然金柱赫已經離開一段時間，他的最後電影遺作《興夫》也即將上映，雖然在觀眾們的心中依舊難以接受這事實，但相信大家也希望國科搜能夠再度針對其他因素進行調查，進一步釐清死因。R.I.P.
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