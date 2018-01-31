金柱赫死因依旧成谜 国科搜认定车辆无故障

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去年因交通事故而离世的演员金柱赫，自事件以来大家对於他的死因有诸多揣测，一开始曾想过是因身体健康或服药因素，但已被排除，针对他驾驶的车辆进行检验，却也得到“无缺陷”的结论。

1月30日首尔江南警察署国立科学搜查研究院表示，对已故演员金柱赫的事故车辆进行最终鉴识后，认为并无发现该车辆有显著缺陷或不正常的机械运转的痕迹，也没有发现车辆内细部零件不能正常运作的迹象。



2017年10月30日下午，金柱赫独自驾车突自撞而伤重不治，当时警察署公开了国科搜的尸检结果，直接致死的原因是头部受到严重损伤。11月14日则表示体内除了检验出微量的抗组织胺药物外，并没有酒精、毒品或其他特殊的药物，也进行了心脏的检查，心血管方面并无损伤、异常或发炎，也初步排除了心肌梗塞的可能性。



虽然金柱赫已经离开一段时间，他的最后电影遗作《兴夫》也即将上映，虽然在观众们的心中依旧难以接受这事实，但相信大家也希望国科搜能够再度针对其他因素进行调查，进一步厘清死因。R.I.P.

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