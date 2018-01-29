《BLACKPINK House》累積點閱數破三千萬！Lisa 與父母久別重逢超感人ㅠㅠ
綜藝 2018年1月29日 星期一12:37 施乃琪
不知不覺地，BLACKPINK 的第一個實境秀《BLACKPINK House》播出也將滿一個月了。ˇ大家每個週末都有鎖定播出吧？因為節目的點閱數也突破 3000 萬啦！
每週經由 NAVER V LIVE 與 Youtube 播出的《BLACKPINK House》，截至 28 日為止已經吸引超過 3000 萬人觀賞，等於每一週都穩定地成長 1000 萬，可見全球 Blink 們對節目的熱烈迴響。
而在上週末播出的第四集中，BLACKPINK 大夥跟著地陪 Lisa 在泰國四處玩耍後，一回到住宿處居然就迎來滿滿一桌的華麗美食。
不過有別於大家的驚喜，菜色卻讓 Lisa 越看越起疑：「這是我們家才會做的菜」、「不對啦這根本是我們家的鍋子！」就在這時候門鈴響起，Jennie 一開門就迎來 Lisa 的父母，現場真的太感人啦！
骨肉久別重逢的場面不只讓 Lisa 一家哭成一團，連 Jennie 也忍不住落淚。原來去年初 Jennie 也曾來泰國，當時兩家人還一起吃了飯，讓她立刻對 Lisa 的心情感同身受。
BLACKPINK 的泰國之旅將在 2 月 3 日播出的第五集中畫下句點，別忘了繼續鎖定囉！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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