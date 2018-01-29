《BLACKPINK House》累积点阅数破三千万！Lisa 与父母久别重逢超感人ㅠㅠ

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不知不觉地，BLACKPINK 的第一个实境秀《BLACKPINK House》播出也将满一个月了。ˇ大家每个周末都有锁定播出吧？因为节目的点阅数也突破 3000 万啦！

每周经由 NAVER V LIVE 与 Youtube 播出的《BLACKPINK House》，截至 28 日为止已经吸引超过 3000 万人观赏，等於每一周都稳定地成长 1000 万，可见全球 Blink 们对节目的热烈回响。

而在上周末播出的第四集中，BLACKPINK 大伙跟著地陪 Lisa 在泰国四处玩耍后，一回到住宿处居然就迎来满满一桌的华丽美食。

不过有别於大家的惊喜，菜色却让 Lisa 越看越起疑：「这是我们家才会做的菜」、「不对啦这根本是我们家的锅子！」就在这时候门铃响起，Jennie 一开门就迎来 Lisa 的父母，现场真的太感人啦！

骨肉久别重逢的场面不只让 Lisa 一家哭成一团，连 Jennie 也忍不住落泪。原来去年初 Jennie 也曾来泰国，当时两家人还一起吃了饭，让她立刻对 Lisa 的心情感同身受。

BLACKPINK 的泰国之旅将在 2 月 3 日播出的第五集中画下句点，别忘了继续锁定罗！





（照片与影片来源：YG Entertainment）

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