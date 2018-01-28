《尹食堂2》收視率破15%啦！迎來新菜單的同時 三號店提前預定～

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收視率破15%果然只是時間的問題～《尹食堂2》也刷新tvN綜藝節目史上最高收視率，期待看到《尹食堂3》！

於每週五在有線台tvN播出的綜藝節目《尹食堂2》再傳捷報。在26日放送的第4集，平均收視率來到15.2%，最高收視率達18.8%，蟬聯四週同時段收視冠軍，展現節目巨大人氣。



成為當地新熱點的尹食堂，客人絡繹不絕，都紛紛前往食堂享受美食。繼醬料炸雞後，尹食堂又研發新菜單，這次是李瑞鎮心心念念的LA牛排！剛開始的時候不太順利，但成員們從錯誤中學習，仔細地調整配方和設計擺盤，LA牛排正式誕生！



他們還到隔壁餐廳聚會，而「競爭對手」向尹食堂預約用餐，讓大夥們隱隱緊張了起來。「專務」李瑞鎮還「深入敵營」，看看別人的廚房長什麼模樣。已經配合的相當有默契的尹食堂，可以在預約那天做好吧？（笑）



下班回到家的「科長」鄭有美，首先任務是把一整天累積下來的髒東西清洗完畢。而在廚房稍作休息的尹會長和李專務，開始暴風稱讚「打工仔」朴敘俊。他們都認為朴敘俊雖然年輕，卻有穩重的一面，對待事情相當認真，有很多竅門。



吃過專務親手料理的早餐──牛尾湯，一行人又準備前往尹食堂作生意啦。剛開始雖然不太順利，打工仔把洋蔥弄倒了、科長把蛋白煎成褐色的，但都擋不住尹食堂的人氣，甫開店20分鐘便有3組客人！

另外，李瑞鎮曾在《尹食堂2》的發布會上立下收視公約，若收視率超過15%，尹食堂就會開3號店。才第4集收視率就來到15.2%，3號店提前預約完畢啦！

（圖片、影片來源：tvN《尹食堂2》）

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