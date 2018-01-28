《尹食堂2》收视率破15%啦！迎来新菜单的同时 三号店提前预定～

收视率破15%果然只是时间的问题～《尹食堂2》也刷新tvN综艺节目史上最高收视率，期待看到《尹食堂3》！
於每周五在有线台tvN播出的综艺节目《尹食堂2》再传捷报。在26日放送的第4集，平均收视率来到15.2%，最高收视率达18.8%，蝉联四周同时段收视冠军，展现节目巨大人气。
成为当地新热点的尹食堂，客人络绎不绝，都纷纷前往食堂享受美食。继酱料炸鸡后，尹食堂又研发新菜单，这次是李瑞镇心心念念的LA牛排！刚开始的时候不太顺利，但成员们从错误中学习，仔细地调整配方和设计摆盘，LA牛排正式诞生！
他们还到隔壁餐厅聚会，而「竞争对手」向尹食堂预约用餐，让大伙们隐隐紧张了起来。「专务」李瑞镇还「深入敌营」，看看别人的厨房长什么模样。已经配合的相当有默契的尹食堂，可以在预约那天做好吧？（笑）
下班回到家的「科长」郑有美，首先任务是把一整天累积下来的脏东西清洗完毕。而在厨房稍作休息的尹会长和李专务，开始暴风称赞「打工仔」朴叙俊。他们都认为朴叙俊虽然年轻，却有稳重的一面，对待事情相当认真，有很多窍门。
吃过专务亲手料理的早餐――牛尾汤，一行人又准备前往尹食堂作生意啦。刚开始虽然不太顺利，打工仔把洋葱弄倒了、科长把蛋白煎成褐色的，但都挡不住尹食堂的人气，甫开店20分钟便有3组客人！
另外，李瑞镇曾在《尹食堂2》的发布会上立下收视公约，若收视率超过15%，尹食堂就会开3号店。才第4集收视率就来到15.2%，3号店提前预约完毕啦！
（图片、影片来源：tvN《尹食堂2》）
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